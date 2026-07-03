6 juillet : avant même les festivités, la nouvelle tribune fait déjà sensation

À quelques jours de la célébration du 51ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’Union des Comores, les préparatifs s’intensifient à Moroni. Comme chaque année, la place de l’Indépendance accueillera les cérémonies officielles, le défilé militaire ainsi que les différentes festivités nationales. Mais cette édition 2026 se distingue déjà par un élément qui ne passe pas inaperçu : une toute nouvelle tribune officielle, nettement plus imposante, plus moderne et plus esthétique que celles des années précédentes. Son installation est en cours depuis plusieurs jours.
À la tombée de la nuit, les passants sont nombreux à ralentir devant le chantier. Les éclairages installés autour de la structure et les jeux de lumière visibles depuis plusieurs quartiers attirent les regards et alimentent les discussions. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos circulent, tandis que plusieurs internautes s’interrogent sur cette réalisation. Même le quotidien Al-Watwan a consacré un reportage à cette nouvelle tribune, devenue l’un des sujets de conversation du moment.
Pourquoi une telle ampleur cette année ? Les autorités n’ont, pour l’instant, pas communiqué en détail sur les raisons de cet investissement. Certains y voient une volonté de donner davantage de prestige aux célébrations nationales, tandis que d’autres estiment qu’il s’agit simplement de moderniser les infrastructures destinées aux cérémonies officielles.
Au-delà de l’aspect architectural, cette tribune symbolise aussi l’importance de la fête nationale. Chaque 6 juillet est un moment de rassemblement où les Comoriens célèbrent l’accession du pays à l’indépendance en 1975, rendent hommage à son histoire et mettent en avant les institutions de la République à travers les défilés civils et militaires.
Une chose est sûre : avant même le début des festivités, cette nouvelle tribune est déjà devenue l’une des attractions de cette fête nationale. Reste désormais à découvrir le spectacle qu’elle offrira lors des célébrations officielles du 6 juillet.
Said Hassan Oumouri
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