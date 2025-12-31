50 ans d’amitié : l’ambassadeur Huang Zheng réaffirme le soutien de la Chine au développement des Comores

La commémoration du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et les Comores, organisée au Palais du Peuple, a été marquée par l’intervention de l’ambassadeur de Chine, Huang Zheng. Devant les autorités comoriennes, il a rappelé la solidité d’un partenariat construit sur la confiance et le respect mutuel, depuis l’indépendance des Comores jusqu’à aujourd’hui.
Dès 1975, la Chine a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance des Comores et à installer une coopération structurée. L’ambassadeur a rappelé le rôle de Pékin dans plusieurs secteurs clés comme les infrastructures, santé publique, la réduction de la pauvreté, l’éducation et les échanges culturels. Parmi les réalisations emblématiques figurent le Palais du Peuple, des axes routiers, le stade de Malouzini, l’hôpital d’amitié sino-comorienne, ainsi que la présence régulière d’équipes médicales et des programmes de lutte contre le paludisme, dont les résultats sont jugés probants.
L’élévation récente des relations au rang de partenariat stratégique ouvre une nouvelle phase. Des projets en cours gymnase et centre de natation, hôpitaux, réseaux d’eau, infrastructures routières doivent accompagner la modernisation du pays. Sur le plan économique, l’accès facilité au marché chinois pour les pays les moins avancés, dont les Comores, crée de nouvelles perspectives pour les exportateurs et les PME locales.
La coopération s’étend également au domaine des savoirs. Bourses d’études, formations, séjours d’échanges, et activités de l’Institut Confucius contribuent à former de nouvelles compétences et à renforcer les liens entre les sociétés civiles des deux pays.
Pour l’ambassadeur Huang Zheng, cette dynamique s’inscrit dans la durée. Pékin entend poursuivre le travail engagé avec Moroni autour des priorités nationales, notamment le Plan Comores Émergent 2030, tout en élargissant la coopération aux questions de santé, de climat, de sécurité maritime et de développement durable. Un partenariat que les deux capitales souhaitent voir évoluer, au rythme des besoins du pays et des engagements pris au plus haut niveau de l’État.
