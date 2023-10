Suspension du jugement dans la vente contentieuse de la propriété de Nazra Said Hassane

Le débat sur la vente conflictuelle de la maison familiale de Nazra Said Hassane, initié par une action en référé, a été ajourné au lundi 23 octobre. Le juge en charge du dossier a pris cette décision lors d’une audience en chambre de conseil

Le Fond du Litige

Le tribunal de première instance de Moroni a été saisi à la suite d’une assignation en référé déposée par Me Idrisse Mzé Mogné, conseil juridique de Nazra Said Hassane. Elle est en litige avec Jaysouklel Ritesh Chopal, Meck Moroni et l’Office notarial Me Monadro Mze au sujet de la vente de sa propriété familiale.

Les Parties au Procès et Leur réaction au renvoi

L’avocat de Nazra a indiqué que le report était en réaction aux requêtes présentées par les avocats des différentes parties impliquées dans l’affaire. Il a souligné que l’Office notarial, bien qu’assigné, était étonnamment absent lors de cette audience. « Nous espérions recevoir des preuves de la transaction financière ou du reçu concernant les 450 millions utilisés pour l’achat de la maison de ma cliente », a déclaré Me Mogné, exprimant ainsi sa déception.

De son côté, l’avocat de Jaysouklel Ritesh Chopal a préféré ne pas commenter l’affaire, simplement notant que le report était dans l’ordre des choses.

Une Affaire Indépendante

Il convient de noter que cette action en référé est distincte d’un autre dossier impliquant plusieurs milliards de francs comoriens. Me Idrisse Mzé Mogné a insisté sur ce point lors d’une conférence de presse le 12 octobre dernier.

Les Enjeux Sociaux et Familiaux

L’assignation en référé vise également à obtenir une ordonnance du juge permettant le retour de la mère de Nazra Said Hassane dans la propriété. « Il s’agit de l’héritage de ma cliente et de sa sœur. Leur mère y vivait, et il est injuste qu’elle soit forcée de quitter la maison alors qu’elle n’a pas été vendue », a souligné Me Mogné

Prochaines Étapes

Le juge en charge de l’affaire a donc décidé de reporter la suite des délibérations au lundi 23 octobre, permettant à toutes les parties de mieux se préparer pour les prochaines phases de ce procès complexe et très attendu.

Saïd Hassan Oumouri