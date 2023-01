Présentation des vœux du nouvel an à Mohéli.

À l’occasion de la nouvelle année, le Chef de l’État fait le tour des îles, pour les traditionnelles cérémonies des vœux.

Ainsi, après avoir passé la journée du jeudi 4 janvier à Anjouan, le Président de la République, Azali Assoumani, s’est rendu à Mohéli, ce vendredi.

Des centaines de comoriennes et comoriens de Mwali, ont fait le déplacement, pour assister à la cérémonie qui s’est déroulée à la salle multifunctionnelle de Fomboni.

Apres l’allocution du Gouverneur Saïd Mohamed Fazul, le Chef de l’État a pris la parole et a déclaré ceci : « Je voudrais vous remercier pour les voeux que vous venez de me présenter, et je vous adresse, à mon tour, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Comme je le dis souvent, Moheli est le grenier de l’Archipel, et nous continuerons nos efforts pour faire de cette île l’exemple à suivre, et ce dans tous les plans ».

A la fin de la cérémonie le Président s’est rendu à la Mosquée de Mouzdalifa où il a dirigé la prière du vendredi.