Nouveau code électoral: un procédé pour les dictatures africaines

Entre le ridicule et la logique, il n’y a qu’un seul mot ou parfois un seul geste. Et l’assemblée de l’Union a fait le geste. Elle a voté le nouveau code électoral. Après avoir réduit la démocratie à sa simple définition, le chef de l’État continue ses dérives autoritaires, ramenant ainsi le pays au lendemain de l’indépendance. Quand le désordre était “ordonné”. Quel recul!

Malheureusement, l’assemblée de l’union à sa soumission exécute ses ordres. Tel un capitaine pirate dans son océan de la dictature, le colonel a toujours le dernier mot. Lui qui disait n’avoir pas besoin d’une assemblée pour présider un pays, a organisé des élections législatives parodiques pour tout contrôler. Mais plus inquiétant encore est le silence de cette opposition locale qui se réjouit de ce code électoral. hypocrite!

La forme de ce code exclut les binationaux à la participation politique du pays. Mais le fond ne vise que les franco-comoriens. Le message du régime est donc clair “Envoyez l’argent et taisez-vous!”.

Des franco-comoriens, le régime n’a besoin que des transferts d’argents pour nourrir les nombreuses familles prises en otage par un gouvernement qui fait des deniers publics ses propriétés. Alors que l’inflation bat un record et que vivre aux Comores est un fardeau, le seul souci de celui qui a juré de protéger son peuple est de s’éterniser au pouvoir. Aucun comorien ne doute maintenant de son projet.

Écarter les binationaux de la scène politique est un procédé pour les dictatures africaines. Un classique !

Et notre pays vient de parapher en bas de la longue liste de ces dictatures.

Med. Mboiboi Kaembi

Please follow and like us: