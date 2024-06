Ngazidja : Seulement 30% de la population vaccinée contre le Choléra

Les autorités de santé de Ngazidja font face à un défi majeur : seulement 30% de la population a été vaccinée contre le choléra, bien loin de l’objectif de 95%. Pour remédier à cette situation, elles prévoient de renforcer la sensibilisation.

Lancée la semaine dernière pour une durée initiale de cinq jours, la campagne de vaccination a été prolongée jusqu’au 30 juin. Lors d’une conférence de presse, la directrice régionale de la santé, Siti-Foutoum Sagaf, a fait état des résultats décevants de cette initiative. «Nous avons constaté qu’au cours de ces cinq jours, les personnes vaccinées n’ont même pas atteint la moitié de la cible visée», a-t-elle déploré.

Siti-Foutoum Sagaf a identifié le «déni de la maladie» comme l’une des principales raisons du faible taux de vaccination. «À Ngazidja, étant donné qu’il n’y a pas eu de nombreux décès, les citoyens ne croient pas vraiment à la maladie. D’où notre rôle d’intensifier la sensibilisation», a-t-elle expliqué. Elle a comparé la situation avec celle de Ndzuani, où les citoyens sont plus enclins à se faire vacciner après avoir été témoins de nombreux décès liés au choléra.

Des représentants de l’Organisation mondiale de la santé, dont Dr Hissani Abdou Bacar et Dr Sainda Mohamed, ont également pris la parole. Ils ont rappelé que la vaccination, comme tout autre médicament, peut avoir des effets indésirables, mais que ceux-ci sont généralement mineurs, citant notamment des cas de diarrhée.

Chadya Hamadi, responsable en charge du changement social et comportemental au bureau-pays de l’Unicef, a exhorté les citoyens à respecter les mesures d’hygiène, en particulier le lavage régulier des mains avec du savon et la consommation d’aliments propres et chauds.

Pour augmenter le nombre de personnes vaccinées, des équipes de la Direction régionale de la santé se rendent dans les administrations et les banques pour promouvoir la campagne. Avec cette prolongation, les autorités espèrent atteindre un taux de vaccination plus élevé et mieux protéger la population contre le choléra.

En conclusion, la lutte contre le choléra à Ngazidja nécessite une mobilisation accrue et une sensibilisation continue de la population pour atteindre les objectifs sanitaires fixés.

Saïd Hassan Oumouri