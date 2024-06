Mutsamudu :  la Naissance du premier bébé conçu par fécondation in vitro

La clinique du docteur Kader à Mutsamudu a été le théâtre d’un évènement historique pour les Comores : la naissance du premier bébé conçu par fécondation in vitro (FIV). Roukia Saïd et son époux Abdou Latuf, professeur de physique-chimie originaire de Bimbini, ont célébré l’arrivée de leur enfant, marquant ainsi une première dans l’histoire médicale du pays.

Cette avancée médicale représente non seulement un triomphe pour la famille, mais elle souligne également l’importance des progrès technologiques et médicaux au sein des Comores. Il est impératif que cet évènement reçoive une large reconnaissance non seulement médiatique, mais aussi de la part des milieux médicaux et politiques du pays. Mettre en lumière de telles réussites peut servir de modèle et inspirer des vocations futures dans les domaines scientifiques et médicaux, affirmant l’importance de l’investissement dans les technologies de la santé. Cette naissance est une célébration de la persévérance, de l’innovation médicale et de l’espoir pour de nombreux couples aux Comores.

ANTUF Chaharane