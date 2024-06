Les étudiants Comoriens peuvent désormais demander une bourse en ligne: la fin du favoritisme?

L’Agence nationale de développement numérique (Anaden) a lancé le 20 juin le portail « e-Bourse », une plateforme numérique permettant aux bacheliers et étudiants comoriens, y compris ceux résidant à l’étranger, de demander des bourses en ligne. Cette initiative vise à dématérialiser le processus de demande de bourses et à garantir une égalité d’accès à ces opportunités, conformément à la stratégie « Comores numérique 2028 ».

Selon le directeur général de l’Anaden, Chamsoudini Mzaouiyani, cette avancée élimine les obstacles administratifs et offre une transparence accrue. La plateforme intuitive et centralisée facilite les candidatures, que les étudiants soient sur le territoire national ou à l’étranger. Mzaouiyani souligne l’importance de cette innovation pour soutenir les ambitions académiques des jeunes Comoriens, en leur offrant une éducation sans interruption et en promouvant l’excellence académique.

Le site e-Bourse vise principalement à améliorer l’accessibilité, réduire les délais et les complexités administratives, et assurer une égalité des chances pour tous les étudiants. Les résultats attendus incluent un soutien accru pour les étudiants à l’étranger et un renforcement de l’infrastructure éducative numérique.

Le directeur général de l’enseignement supérieur, Ali Mohamed Ali, a mentionné que cette initiative s’inscrit dans la dynamique de développement accéléré impulsée par le président Azali Assoumani pour la mandature 2024-2029. Les ressources mobilisées visent à digitaliser le processus de demande de bourses, répondant ainsi aux besoins modernes des étudiants comoriens.

Ali Mohamed Ali a également exprimé sa satisfaction quant à l’alignement de cette initiative avec le plan national « e-gouvernement » de l’Union des Comores, qui exploite les technologies numériques pour atteindre ses objectifs de développement durable.

Saïd Hassan Oumouri