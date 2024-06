Les Comores et les Philippines renforcent leur coopération avec un mémorandum d’entente historique

Les Comores et les Philippines ont franchi une étape majeure dans leur collaboration en signant un mémorandum d’entente couvrant six domaines cruciaux : l’environnement, l’éducation, la culture, la santé, la sécurité maritime, ainsi que la gestion des risques et des catastrophes. Cet accord, fruit de plus de deux ans de négociations, a été initié par l’ambassadeur des Philippines lors de sa visite à Moroni il y a deux mois.

Saïd Maoulana Mohamed, secrétaire général du ministère des affaires étrangères des Comores, a qualifié cet événement de crucial. « Il s’agit d’une consécration de plus de deux ans de négociations entre nos deux pays, témoignant une fois de plus de notre engagement commun dans la coopération bilatérale », a-t-il déclaré.

Les deux nations insulaires, confrontées à des défis similaires, notamment en matière de changement climatique et de sécurité maritime, ont trouvé en cette entente une opportunité d’unir leurs forces et leurs expertises. « Il y a six domaines, dont l’éducation, que nous avons jugé utiles d’associer à nos partenaires philippins, compte tenu de leur expertise. Nous sommes des archipels confrontés aux mêmes défis, ce qui rend cette coopération particulièrement pertinente », a souligné Saïd Maoulana Mohamed.

En effet, les Philippines sont reconnues pour la qualité de leur enseignement, et cette collaboration pourrait notamment bénéficier aux Comores dans le domaine doctoral et dans d’autres secteurs éducatifs. « Les Philippines, c’est un pays connu pour la qualité de son enseignement. Nous pouvons collaborer et en bénéficier, surtout dans le domaine doctoral et d’autres secteurs », a-t-il ajouté.

Le mémorandum décrit les voies à suivre pour libérer le potentiel de croissance des Comores et inverser la trajectoire économique du pays. Il fournit également des analyses sectorielles visant à mettre en lumière les ressources inexploitées et les opportunités que cette coopération peut offrir. En tirant profit de cette entente, les Comores espèrent poser un jalon solide pour le renforcement de leur coopération bilatérale.



Soibah Saïd