Les Coelacanthes affrontent les Chipolopolo dans un duel de titans

Les Comores se préparent à affronter les septuple champions de la COSAFA, les Chipolopolo du Zimbabwe, dans un match très attendu de la COSAFAMEN’S CUP FFC2024. Le coup d’envoi sera donné à 16 heures au Nelson Mandela Bay Stadium de Port-Elizabeth, promettant un spectacle footballistique palpitant.

Les Coelacanthes, sous la houlette de leur sélectionneur Ahamada Djambay, natif d’Ikoni et à la tête de l’Équipe Nationale A’ des Comores depuis mai 2024, sont déterminés à marquer de leur empreinte la 23ème édition de ce tournoi prestigieux. Après des mois de préparation rigoureuse, l’équipe est prête à relever le défi contre les redoutables Chipolopolo, une équipe qui a dominé la scène régionale ces dernières années.

Le Zimbabwe, connu pour sa tactique implacable et son esprit combatif, ne sera pas facile à battre. Cependant, les Comoriens, portés par le soutien indéfectible de leurs supporters et l’expertise tactique de Djambay, ont toutes les cartes en main pour créer la surprise. Ce match est plus qu’une confrontation; c’est une bataille pour le prestige et la reconnaissance sur la scène africaine.

Les enjeux sont élevés, les attentes sont grandes, et l’excitation atteint son paroxysme. Rejoignez-nous pour soutenir les Coelacanthes dans leur quête de gloire à la COSAFAMEN’S CUP FFC2024. C’est un moment de fierté nationale et de passion sportive que vous ne voudrez pas manquer!

Saïd Hassan Oumouri