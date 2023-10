Le Parti Radhi annonce son soutien à Azali pour les élections présidentielles de 2024

Lors de l’assemblée générale de son parti Radhi qui s’est tenue ce samedi à Moroni , Houmed Msaidie a fait une annonce politique majeure en déclarant que son parti ne présentera pas de candidat aux élections présidentielles prévues en 2024 aux Comores. Au lieu de cela, le Parti Radhi a décidé de soutenir la candidature d’Azali Assoumani.

Cette déclaration a été accueillie avec un mélange de surprise et d’approbation au sein du parti et parmi les électeurs comoriens. Houmed Msaidie, leader du Parti Radhi, a expliqué la décision en mettant en avant l’importance de l’unité dans le pays et la nécessité de prévenir une fragmentation du vote de l’opposition, ce qui pourrait bénéficier au président sortant Azali Assoumani.

M. Msaidie a déclaré : « Nous vivons des temps critiques aux Comores, et il est de notre devoir en tant que parti politique de prendre des décisions responsables pour le bien de notre nation. En renonçant à présenter un candidat et en soutenant Azali Assoumani, nous espérons contribuer à la stabilité politique et économique de notre pays. »

Misbah Said