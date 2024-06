Le nouveau représentant de l’Unicef aux Comores reçu aux Affaires étrangères

Le lundi 10 juin dernier, Mustapha Ben Messaoud, le nouveau représentant de l’Unicef aux Comores, a été officiellement accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal. Cette rencontre marque le début de son mandat, succédant ainsi au Dr Mariame Sylla, et réaffirme l’engagement de l’Unicef à promouvoir et défendre les droits des enfants aux Comores.

Lors de cet entretien, Mustapha Ben Messaoud a souligné son intention de renforcer les efforts de l’agence pour faire face aux défis cruciaux touchant l’enfance dans le pays. Parmi les priorités évoquées, il a mentionné la lutte contre la mortalité infantile et maternelle, l’amélioration de l’accès à une éducation de qualité, et la protection des enfants contre toutes formes de violence. Il a également mis en avant l’importance de garantir un accès à l’eau potable et à des services d’assainissement adéquats, essentiels pour le bien-être des enfants et des familles.

À la fin de la rencontre, le représentant de l’Unicef a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux des autorités comoriennes. Il a souligné que l’agence et le gouvernement partagent une vision commune centrée sur le bien-être et la protection des enfants. Mustapha Ben Messaoud a réitéré son engagement à collaborer étroitement avec les autorités locales pour atteindre des objectifs clés tels que la réduction de la mortalité infantile et maternelle, l’amélioration du système éducatif et la protection contre les violences faites aux enfants.

Le ministre des Affaires étrangères, Dhoihir Dhoulkamal, a salué les efforts constants de l’Unicef pour soutenir les Comores, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé. Il a souligné l’importance de renforcer le partenariat entre le gouvernement et l’agence, notamment à travers des projets visant à améliorer l’éducation de base et primaire.

Dans un communiqué de presse adressé aux journalistes, Mustapha Ben Messaoud a réaffirmé son engagement à garantir l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à la protection pour tous les enfants comoriens. Il a exprimé sa détermination à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement comorien pour atteindre les objectifs de développement durable et contribuer au plan Comores émergent 2030.

