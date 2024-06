Le gouvernement interdit une manifestation dénonçant les lesbiennes et les wafiroi(papizeurs)

Une vague d’indignation et de consternation s’empare des Comores après que le gouvernement a interdit une marche pacifique prévue pour dénoncer les relations homosexuelles et exprimer une opposition au mariage homosexuel célébré récemment à Mayotte et les relations homosexuelles dans le territoire national. Cette interdiction a contraint les manifestantes à se réunir au foyer de femmes de Moroni, marquant une nouvelle attaque contre les libertés fondamentales dans le pays.

La marche, organisée par plusieurs femmes comoriennes, visait à exprimer leur désapprobation suite à un mariage entre une femme comorienne et une femme réunionnaise à Mayotte et les relations lesbiennes à Ngazidja, Anjouan et à Mwali. Cette union, perçue comme une provocation par certains segments de la société comorienne, a servi de catalyseur pour un mouvement de protestation. Pourtant, au lieu de permettre une expression pacifique des opinions, le gouvernement a choisi de réprimer cette initiative.

L’interdiction de cette marche pacifique pose de sérieux problèmes en termes de droits civiques et religieux. En empêchant les femmes de manifester, le gouvernement comorien porte atteinte à la liberté d’expression et de réunion, droits pourtant garantis par la Constitution comorienne et les conventions internationales. Cette action répressive s’inscrit dans un contexte plus large de restriction des libertés publiques, accentuant le climat de censure et d’intimidation.

Le gouvernement donne t-il raison aux homosexuels ?

