La France aurait refusé le visa au Gouverneur de l’île d’Anjouan, Anissi Chamsidine

La France a refusé un visa au Gouverneur de l’île d’Anjouan Anissi Chamsidine qui lui aurait permis de faire un transit à Paris avant d’aller participer à un forum économique à Rabat, selon un proche , s’étant exprimé sous couvert d’anonymat.

Cette décision suscite des interrogations sur ses implications pour les relations entre les Comores et la France, en particulier en raison probablement de son opposition à l’opération dite Wuambushu, qui expulsait de Comoriens de Mayotte par la France.

Selon notre source, le refus de visa a n’a pas été précédé de discussions avec les autorités françaises et pourrait effectivement aggraver le sentiment anti-français au sein de la population comorienne.

L’ambassade de France n’a pas encore fait de déclaration officielle, et cette situation soulève des questions sur les critères de refus de visas et les implications diplomatiques.

On nous dit que cette humiliation envers le numéro 1 de l’île d’Anjouan ne va pas en rester là. Elle serait en en cours de développement, avec des réactions à surveiller de près.

Il est à noter qu’après l’affaire qui a secouée ces derniers temps le ministère des affaires étrangères sur les falsifications de la signature du SG, l’ambassade de France avait diminué l’octroi des visas sur lles personnes qui obtiennent les passeports de service.

Sefrick ABDOU