Examens nationaux 2023-2024 : Une course contre la montre

Alors que l’année scolaire touche à sa fin, les établissements scolaires se préparent activement pour les examens nationaux à venir. Le début des épreuves est fixé au 2 juillet prochain avec l’entrée en sixième. Cette période cruciale est marquée par une série d’adaptations et d’efforts intenses pour rattraper le temps perdu en raison de la longue grève dans l’enseignement public.

Avancement des programmes : Un bilan contrasté

Selon une enquête de journal national Alwatwan,les visites effectuées dans les établissements scolaires, tant publics que privés, révèlent un état d’avancement des programmes scolaires assez encourageant. Selon Youssouf Idi Islam, censeur au lycée Said Mohamed Cheikh de Moroni, le retard accumulé a été en grande partie rattrapé. « Les établissements publics ont compensé les cours manqués en annulant les vacances du deuxième trimestre », a-t-il expliqué, rassurant ainsi les parents sur l’état d’avancement des enseignements.

Focus sur les révisions intensives

Dans les semaines précédant les examens, les efforts se concentrent désormais sur les révisions et les exercices pratiques. « Les deux dernières semaines de l’année seront consacrées aux révisions et aux exercices de type bac », a précisé Youssouf Idi Islam. Cette approche vise à familiariser les élèves avec les formats des sujets et la gestion du temps, éléments cruciaux pour la réussite aux examens.

Situation dans les établissements privés

Les établissements privés, quant à eux, affichent une certaine sérénité. Le directeur de l’école privée Avenir de Moroni a affirmé que les résultats des examens blancs sont prometteurs et reflètent une bonne maîtrise des enseignements par les élèves. Cette situation semble homogène à travers les différentes îles, avec des avis convergents des responsables éducatifs à Mwali et Ndzuani.

Défis restants et inégalités de progrès

Cependant, des défis subsistent, notamment en matière de progression des programmes et de pratique des exercices. Harthidine Daroumi, enseignant de sciences de la vie et de la terre au lycée de Fomboni, a mentionné que certains chapitres, notamment ceux sur le système nerveux pour les terminales A1, ne sont pas encore couverts. De même, Abedl Fackir Lahadji, proviseur du lycée de Fomboni, a souligné que certaines matières littéraires n’ont progressé qu’à 60%, contre 90% pour les matières scientifiques.

L’enseignant de mathématiques Abderemane Allaoui du lycée de Mutsamudu a également insisté sur le besoin de plus d’exercices pratiques pour les élèves. « Il aurait été nécessaire d’accorder un peu plus de temps aux élèves pour qu’ils réalisent davantage d’exercices », a-t-il déclaré.

Une Préparation en mode Accéléré

En dépit des difficultés rencontrées, les établissements scolaires, les enseignants et les élèves se montrent déterminés à aborder les examens nationaux avec le maximum de préparation possible. Les efforts combinés pour rattraper les retards et intensifier les révisions témoignent d’une volonté commune de surmonter les obstacles posés par la grève et d’assurer la réussite des élèves dans cette étape cruciale de leur parcours éducatif.

Saïd Hassan Oumouri