Découverte macabre à Barakani : Un conflit qui prend une tournure dramatique

Barakani, 4 juin 2024- Les habitants de Barakani ont fait une découverte macabre ce mardi matin en trouvant un cadavre enroulé dans un drap flottant dans la rivière locale. Cet événement tragique intervient dans un contexte de violents affrontements entre les localités voisines de Wani et Barakani, débutés le dimanche 2 juin.

Depuis le début des hostilités, de nombreux magasins, voitures et maisons ont été incendiés des deux côtés. Malgré la gravité de la situation, les autorités semblent avoir pris ce conflit à la légère, ce qui a conduit à une escalade dangereuse.

Le lundi 3 juin, le gouverneur Zaidou Youssouf a tenu une réunion à Dar Nadjah avec des délégations de Wani et de Barakani pour tenter de désamorcer la crise. Cependant, la médiation semble avoir échoué, comme en témoigne la découverte tragique du corps.

Les habitants de Barakani, furieux, réclament vengeance, augmentant le risque d’aggravation de la situation. Face à cette montée de violence, il est impératif que les autorités interviennent de manière décisive pour mettre fin à ce conflit.

Les questions se multiplient quant à l’efficacité et aux priorités de l’appareil sécuritaire de l’État. Est-il uniquement destiné à réprimer l’opposition, ou sa mission est-elle réellement d’assurer la sécurité des biens et des personnes? Il est temps que les autorités démontrent leur engagement envers la protection de tous les citoyens et restaurent l’ordre dans la région.

Saïd Hassan Oumouri