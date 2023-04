De soudeur à bricoleur, fundi Abdou a créé une râpeuse de noix de Coco

À Mohéli, une petite île comorienne, un homme âgé de 57 ans a trouvé la solution pour faciliter la vie des ménages en leur offrant une alternative pour râper la noix de coco. Abdouroihamane Abdallah Sidi, connu sous le nom de Fundi Abdou, est un ancien soudeur devenu bricoleur polyvalent. Dans son quartier Salamani-II, les femmes ne passent plus des heures à râper la noix de coco grâce à la machine qu’il a fabriquée à partir de pièces ramassées ici et là. Cette petite entreprise familiale permet à Fundi Abdou de gagner sa vie en râpant une noix de coco à 50 fc.

Pour les ménages qui préparent des feuilles de manioc à base de coco, cette invention est une véritable aubaine. Les râpeuses électriques, hors de portée pour beaucoup, sont remplacées par cette râpeuse électrique fabriquée localement. Les ménages viennent à tour de rôle râper leur noix de coco, certains venant avec des sacs entiers. Grâce à cette invention, les femmes du quartier peuvent désormais préparer leur repas en un temps record, ce qui leur permet de vaquer à d’autres occupations.

Fundi Abdou est un exemple de ce qu’un entrepreneur peut accomplir en utilisant ses compétences et son ingéniosité pour résoudre les problèmes locaux et améliorer la vie des gens.



Soibah Said