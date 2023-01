Alerte rouge📢 : Un grand voyou sévit. 

Il se nomme MPINGO NOURDINE Alias BACHAR mais dans les rĂ©seaux, pour les harcĂšlements s’identifie au nom de MPARTI NOURDIN. Ce voleur a dĂ©tournĂ© plus de 90 familles aux Comores, l’Ă©quivalent de 3.500.000 Fc par famille.

Il avait fui une fois vers Madagascar oĂč il a rĂ©ussi Ă faire des nouvelles victimes avant son retour Ă Moroni en catimini. Mais une fois encore il va dĂ©rober et arnaquer encore d’autres victimes sur place.

Une grande partie de ses victimes ont dĂ©filĂ© dans son village natal pour rĂ©clamer leur argent, il les dĂ©fiaient dans les mosquĂ©es et demandaient « wamchompeleyĂ© ze hitma » dans son derriĂšre avec le geste de baisser son pantalon.Â

4 parmis les victimes ont poussĂ© sa famille Ă vendre quelques terrains pour les rembourser.Â

Suite Ă cela, MPARTI NOURDINE, MPINGO NOURDINE Alias BACHAR a prit goĂ»t Ă la vente des biens de sa famille, il a menacĂ© sa famille de vendre jusqu’Ă le terrain qui abrite la maison de sa mĂšre et sa soeur mais sa mĂšre a rĂ©sistĂ©. Ce qui l’a poussĂ© Ă la folie,Â

MPARTI NOURDINE A SORTI SON PENIS BIEN BANDÉ pour VIOLER SA PROPRE MÈRE, Dieu merci le pire a Ă©tĂ© Ă©vitĂ© grĂące Ă l’intervention des gens prĂ©sents.Â

MPARTI NOURDINE dit BACHAR s’est Ă©vadĂ© d’une Ă©niĂšme emprisonnement aprĂšs l’incident vers la Tanzanie oĂč les arnaques ont repris des plus belles, plusieurs pauvres filles comoriennes qui ignoraient encore l’ignoble voyou se sont fait dĂ©tourner tous leurs argents par BACHAR.Â

AprĂšs la dĂ©couverte de son identitĂ©, BACHAR abandonne les 5 pauvres comoriennes et s’enfuit vers Addis-Abeba.Â

De Addis-Abeba, il a rĂ©ussi Ă se faire une virginitĂ© auprĂšs de l’ambassade des Comores. En 2 mois seulement, il a rĂ©ussi Ă faire venir 12 personnes Ă Addis-Abeba, soient 4 millions par personne, avant de s’Ă©vaporer dans la nature.

 Quand ses hommes et femmes se sont prĂ©sentĂ©s Ă l’ambassade des Comores Ă Addis pour signaler les dĂ©tournements de BACHAR, il Ă©tait tout bĂȘtement trop tard. Il s’Ă©tait dĂ©jĂ sauvĂ©.Â

Depuis 2 mois maintenant, ce voyou surnommĂ© BACHAR continue Ă arracher de l’argent aux mains des comoriens qu’il croise en Afrique, ou par tĂ©lĂ©phone, par messenger et par Whatsapp en Europe.

 Il utilise beaucoup de noms bien habillĂ©s, frĂ©quente des hĂŽtels de luxe pour tromper ses victimes.Â

Il utilise aussi un autre mode opĂ©ratoire.Le harcĂšlement des personnalitĂ©s pour leur soutirer de l’argent. Il est prĂȘt Ă tout et Ă tout moment.Â

Beaucoup de ses victimes arnaquĂ©s demandent Ă s’exprimer. C’est notre prochaine intervention sur ce mĂȘme sujet.

Mais en attendant, grĂące Ă ce message, aidez les comoriens lĂ oĂč ils sont Ă connaĂźtre ses prĂ©dateurs s’il vous plaĂźt.Â

M.A.S

