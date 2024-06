4,1 millions de dollars pour aider les sinistrés des inondations : Où sont passés les fonds de 2013 ? Aucune action pour les populations.

Le gouvernement comorien, représenté par le ministre des Finances Mze Aboudou Mohamed Chanfiou, a récemment obtenu une enveloppe de 4,1 millions de dollars (environ 2 milliards de francs comoriens) dans le cadre du « projet multinational de financement des risques de catastrophes climatiques » validé par le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD). Ce financement vise à renforcer la résilience des Comores face aux récents épisodes climatiques destructeurs.

Cette initiative fait suite aux inondations catastrophiques qui ont frappé les Comores, causant des dégâts considérables et mettant en lumière la fragilité géologique de l’île de Ngazidja. Le programme, entièrement financé par la BAD à hauteur de 35 millions de dollars pour quatre pays africains, a pour objectif d’améliorer la gestion des risques climatiques et de développer des politiques et législations adaptées.

Cependant, malgré cette nouvelle allocation de fonds, les Comoriens se demandent toujours ce qu’il est advenu des fonds mobilisés en 2013 après les terribles inondations de 2012 dans les régions de Bambao et Hambu. À ce jour, aucune action d’envergure n’a été mise en œuvre pour protéger durablement les populations vulnérables, et les recommandations des rapports de l’époque restent sans suite

Les rapports de 2013, tels que l’« Évaluation de vulnérabilité aux risques d’inondation en Union des Comores », ont souligné la nécessité de mesures d’anticipation et de protection. Malgré ces recommandations, les mesures concrètes tardent à être appliquées. Les fonds mobilisés à l’époque n’ont pas permis de développer des infrastructures adéquates pour canaliser les torrents et protéger les zones à risque.

Les autorités comoriennes devront garantir que les nouveaux financements soient utilisés efficacement pour éviter que l’histoire ne se répète.

ANTUF Chaharane