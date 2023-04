Le Capitaine Soilahou Soidiki Mbapandza, connu pour être proche du ministre de l’Intérieur Fakri Mradabi, a investi 140 millions de francs comoriens dans l’affaire Nazra. Il fait partie des victimes. Selon plusieurs sources concordantes, c’est Belou qui aurait joué un rôle clé dans l’implication de Soilahou dans cette affaire.

Nazra, quant à elle, est détenue dans un endroit tenu secret, où elle serait interrogée. Mais les questions ne se limitent pas seulement à son cas. Le média CMM, dirigé par le Capitaine Soilahou et le ministre de l’intérieur, devrait non seulement divulguer des éléments de l’enquête, mais aussi expliquer la défaillance de la sécurité intérieure et aéroportuaire.

Les Comoriens ont le droit de savoir comment l’aéroport de Hahaya est devenu une passoire qui laisse passer des faux passeports. Comment Nazra a-t-elle pu déjouer les services secrets comoriens dirigés par le ministère de l’Intérieur ? Ces questions doivent être posées, car elles touchent à la sécurité nationale et à la confiance des citoyens dans leur gouvernement.

Le Capitaine Soilahou, malgré son implication dans cette affaire, prendrait part à l’enquête. Espérons qu’il sera transparent dans ses actions et qu’il réponde à toutes les interrogations des Comoriens.

L’affaire Nazra a révélé des défaillances inquiétantes dans la sécurité intérieure et aéroportuaire des Comores. Il est temps que le gouvernement prenne des mesures pour corriger ces failles et regagner la confiance de ses citoyens.

Mohamed Youssouf