Yhoulam demande à Sambi, Mouigni et Mamadou de se ranger derrière lui pour 2024

Après avoir échoué à se faire une place auprès de la mouvance présidentielle pendant 5 ans de soutien, le nouveau docteur en droit public, Yhoulam Athoumani, demande indirectement l’ancien chef d’Etat Sambi, l’ancien vice-président Mamadou, l’ancien gouverneur Mouigni Baraka et l’ensemble de l’opposition de se ranger derrière sa candidature en 20241:

” Je vais vous expliquer ; leur idée est de créer une opposition au sein même du régime ( JE SAIS CE QUE JE DIS , C’EST UNE PURE VÉRITÉ). C’est cela leur stratégie. Et le parti orange a accepté de jouer le jeu.

Et mon idée est la suivante : ne présenter qu’un CANDIDAT UNIQUE lors des prochaines élections présidentielles de 2024. Tous les grands partis de l’opposition, JUWA-UPDC et autres doivent être derrières un seul candidat, jeune et dynamique capable d’affronter le président sortant.

On ne peut accepter que le président Azali fasse un nouveau mandat. Ce serait encore de tuer les générations futures ” a t il posté sur facebook hier alors qu’il y a 7 mois, il avait son intention de briguer la présidence en 2024.

Très vite, les gens lui ont rappelé ses positions de l’année dernière et se moqués de lui :” donc tous ces grands partis devraient être derrière un jeune dynamique…rajoute aussi qur ce jeune doit être docteur en droit public ”