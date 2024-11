Violence de la proviseure de l’école française Henri-Matisse contre une élève voilée : un incident qui suscite l’indignation

Un incident survenu au Lycée Français Henri-Matisse en octobre dernier continue de provoquer des débats enflammés sur le port du voile au sein de l’établissement. Une élève aurait été victime d’un comportement jugé violent de la part de la proviseure, qui aurait désapprouvé la façon dont elle portait son voile. L’affaire, portée à l’attention du ministère comorien de l’Éducation nationale, soulève des questions sur la conformité du règlement intérieur de l’école avec les droits des élèves.

Une plainte formelle d’une mère révoltée

Selon une plainte déposée par la mère de l’élève, l’incident s’est produit le 16 octobre. La proviseure aurait saisi l’élève par le bras à son entrée dans l’établissement, critiquant la manière dont elle portait son voile. Lorsque la mère a confronté la directrice pour discuter de cet acte, celle-ci aurait répété le même geste sur la mère elle-même, tout en affirmant n’avoir rien à craindre des autorités locales. La plainte détaille également des menaces d’exclusion proférées à l’encontre de l’élève, ce qui a renforcé la colère de la famille.

« Je trouve vos actions inacceptables. L’utilisation de la force physique envers un élève, quel que soit le contexte, est extrêmement inquiétante », écrit la mère dans sa correspondance.

Une réaction du ministère de l’Éducation comorien

Le ministère comorien de l’Éducation nationale, par le biais de son secrétaire général, a rapidement réagi en adressant un courrier à la proviseure. Dans cette lettre, il rappelle que l’établissement n’a « aucun droit d’imposer l’interdiction du voile » et recommande une révision du règlement intérieur afin de prévenir de futures tensions. Ce règlement, en vigueur depuis juin 2023, autorise uniquement « un foulard lâche », laissant visibles les racines des cheveux, les oreilles et le cou. Une disposition qui suscite des critiques, certains parents la jugeant contraire aux us et coutumes locales et même à la Constitution.

Une proviseure critiquée et une école sous tension

Fondé en 1979, le Lycée Français Henri-Matisse est le seul établissement des Comores affilié à l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE). S’il permet aux élèves de bénéficier d’un programme équivalent à celui des écoles en France et d’accéder à des diplômes internationaux, il reste soumis à des inspections et des directives strictes. Le règlement intérieur, adopté en concertation avec plusieurs entités, dont les parents d’élèves, est aujourd’hui au cœur des débats.

Les critiques envers la gestion de la proviseure ne sont pas nouvelles. Certains parents dénoncent une direction perçue comme déconnectée des réalités locales, notamment sur la question du voile, un sujet particulièrement sensible aux Comores, pays majoritairement musulman.

Quel avenir pour le règlement intérieur ?

L’association des parents d’élèves, qui gère les locaux de l’école, n’a pas souhaité commenter l’affaire. Quant à la proviseure, elle n’a pas répondu aux sollicitations des médias. La question reste en suspens : le règlement intérieur sera-t-il modifié pour permettre aux élèves de porter le voile conformément à leurs convictions religieuses ? En attendant, l’incident du 16 octobre laisse un goût amer à de nombreux parents et élèves, renforçant les tensions autour de l’identité et des droits dans cet établissement d’élite.

Saïd Hassan Oumouri