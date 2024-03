Urgent : Kémi Seba brule son passeport français.

Dans un événement qui a capté l’attention des médias et des citoyens à travers le monde, Kemi Seba a pris une mesure radicale lors d’une conférence de presse tenue le 16 mars 2024. Devant une foule de journalistes, de sympathisants, et d’observateurs internationaux, il a posé un acte symbolique fort : la destruction de son passeport français. Ce geste n’est pas seulement symbolique mais aussi une déclaration puissante de ses convictions et de son engagement envers l’Afrique.

Kemi Seba, connu pour son activisme panafricain et ses critiques virulentes à l’égard de la politique française en Afrique, a exprimé sans ambages son désir de ne revenir en France que sous une condition bien précise : celle d’être un membre du gouvernement béninois. Cette déclaration audacieuse soulève des questions sur les implications de ses actions pour les relations franco-africaines et met en lumière son aspiration à influencer de l’intérieur les politiques affectant l’Afrique.

En brûlant son passeport français, Seba cherche à renforcer son message d’indépendance vis-à-vis de la France, tout en affirmant son identité africaine et son engagement envers le continent. Cette action est un appel à une prise de conscience et à l’unité parmi les diasporas africaines et les peuples d’outre-mer, soulignant l’importance de la solidarité dans la lutte pour l’autodétermination et contre l’ingérence étrangère.

La réaction à cette conférence de presse a été diverse. Certains voient en Kemi Seba un provocateur, tandis que d’autres le considèrent comme un visionnaire, un symbole de résistance et d’espoir pour de nombreux Africains et Afro-descendants cherchant à remodeler leur avenir loin des influences coloniales et néocoloniales.

Ce moment marque un tournant dans la carrière de Kemi Seba et pourrait bien redéfinir les relations entre la France et les pays africains, en particulier le Bénin. Les implications de sa possible entrée en politique, au Bénin, sont vastes et pourraient signifier une nouvelle ère de politique africaine axée sur l’indépendance et la souveraineté.

Alors que Kemi Seba tourne le dos à la France dans un geste de défi, il tend la main vers l’Afrique, proposant un avenir où les nations africaines prennent pleinement en main leur destin. Cette conférence de presse du 16 mars 2024 restera sans aucun doute un moment phare dans l’histoire des mouvements panafricains.

Chahalane