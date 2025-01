Une vidéo choquante d’un homme battant une femme suscite l’indignation sur les réseaux sociaux

Une vidéo particulièrement violente fait actuellement le tour des réseaux sociaux. On y voit un homme filmer une jeune femme allongée par terre, la rouer de coups et la menacer. Les rares paroles audibles laissent penser que l’agresseur reproche à sa victime d’avoir « détruit son mariage ». S’agit-il d’une relation adultère ? Les deux seraient-ils mariés chacun de leur côté ? L’origine exacte de leur différend reste floue.

Ce qui est certain, c’est la gravité des faits et la stupeur qu’a suscité cette séquence : la femme, malmenée et clairement terrorisée, ne prononce quasiment aucun mot. Elle obéit docilement aux injonctions de l’homme qui la somme de se relever, sous peine de subir de nouveaux coups. La scène se termine alors que la victime tente de se redresser, visiblement sous la contrainte.

Des spéculations circulent sur l’endroit où se déroule cette violence. Certains internautes évoquent Mayotte, Anjouan, la Grande Comore ou Mohéli. En effet, les propos de l’agresseur, bien que limités, semblent être en langue anjouanaise. Sans confirmation claire du lieu précis, la question reste ouverte, tout comme les circonstances exactes de l’altercation

Dans les commentaires sous la vidéo, l’indignation est unanime. De nombreuses personnes réclament une réaction rapide de la police et des autorités compétentes. Les internautes s’interrogent également : cette femme a-t-elle de la famille susceptible de la protéger ou de porter plainte ?

La répétition de faits similaires, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, montre combien les violences faites aux femmes restent un phénomène alarmant. Les appels se multiplient pour que cette séquence soit transmise aux forces de l’ordre, afin qu’une enquête soit ouverte et que l’agresseur réponde de ses actes.

Quel que soit le motif invoqué par l’homme pour justifier son comportement — infidélité supposée, jalousie ou toute autre raison — rien ne peut légitimer un passage à tabac filmé et diffusé. Les défenseurs des droits humains et les associations de lutte contre les violences conjugales et sexistes rappellent que de telles agressions constituent un crime et que leurs auteurs doivent être sévèrement sanctionnés.

Pour l’heure, on ignore si la femme a pu recevoir des soins médicaux ou déposer plainte. Les internautes espèrent néanmoins que la diffusion de la vidéo permettra d’identifier l’agresseur et d’aboutir à une action judiciaire, afin de mettre un terme à l’impunité et de protéger la victime.

ANTUF Chaharane