Une nouvelle équipe à la tête de Comores Infos

Nous avons repris Comores Infos (comoresinfos.net). Une nouvelle aventure qui s’annonce riche et palpitante. A nos lecteurs, nous promettons des articles indépendants, vérifiés et justes. Ce média, l’un des plus connus de la place est pour nous une occasion inespérée de faire vivre la liberté d’expression en terre comorienne en ayant à cœur les principes qui fondent notre profession, laquelle est aujourd’hui sérieusement malmenée.

Évidemment, Comores Infos ne sera pas neutre. Comores Infos ne peut se permettre le luxe de l’être. En revanche, Comores Infos s’efforcera d’être objectif dans les sujets qu’il traitera. Les commentaires et autres analyses qui y seront publiés seront motivés. Comores Infos est conscient qu’une démocratie sans liberté d’expression est un leurre. Mais Comores Infos est également conscient que la liberté d’expression a ses limites. Tous les articles publiés par Comores Infos porteront la signature des journalistes et chroniqueurs constituant son équipe.

Comores Infos respectera la présomption d’innocence et ne courra plus après le buzz et les clics. C’est un choix éditorial qui correspond aux valeurs de tous les membres de la nouvelle équipe. Tout comme elle est attachée aux libertés individuelles et collectives ainsi qu’aux Droits de l’Homme.

Comores Infos ne se livrera pas à des attaques gratuites, orientées et ad hominem.

La nouvelle équipe de Comores Infos est consciente des dérives ayant cours sur la toile comorienne et s’inscrit en faux.

Comores Infos sera sans conteste le média des dominés et des minorités. Il sera le média des opprimés.

Comores Infos souhaite une bonne fête d’indépendance à tous les Comoriens avec une pensée particulière pour les plus fragiles. Avec une pensée particulière pour les prisonniers politiques.



Abdou Moustoifa

Ali Mbae

Biheri Said Soilihi

Faïza Soulé Youssouf

Mohamed Rafsandjani

Toufé Maecha