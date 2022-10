Une guerre médiatique est lancée contre le régime d’Azali par les médias de Mbéni

La ville de Mbéni est celle qui compte le plus de page Facebook aux Comores avec plus de 5 pages d’actualités comoriennes. Ces médias ont mis en lumière les massacres de Mbéni et se lancent désormais dans une guerre médiatique contre les médias d’état qui cachent les dégâts causés par l’armée et les arrestations arbitraires.

Les influenceurs comme, Mohamed chami, Ben Djae, Nourdine Mbae,…. se sont donnés une mission de publier chaque jour les atrocités commises par le régime d’Azali à Mbéni.

Le chanteur Farid très suivi dans les réseaux sociaux dénonce également les arrestations et la destruction qu’a subi sa famille.