Un mahorais demande l’arrêt et la destruction des mosquées construites par des musulmans comoriens

Tribune. Mosquée-relais de la propagande comorienne—Non, Karivendze

La DEAL, service de l’Etat, aurait-elle délivré un permis de construire pour cette mosquée à Koungou ? Il s’agit d’un bâtiment qui accueillera un public de fidèle, qui doit donc répondre à certaines normes bien précises.

Si ce n’est pas le cas, le premier magistrat de la commune est-il au courant, ou cautionne-t-il dans ce cas la constitution sauvage d’une mosquée dans sa commune ? Les services de l’Etat se sont-ils intéressés au financement de cette mosquée ici, et évalué les risques encourus ?

Il est temps que le sujet des constructions des mosquées soit pris à bras le corps et que l’on cesse par pudeur de s’accommoder avec la politique de la paix sociale—bien au contraire, avec une telle posture, nous semons les guerres religieuses de demain sur notre île. Nous voyons ici, et ce n’est qu’un exemple, que cette mosquée est financée depuis les comores—et là c’est un gros souci. En effet, ces mosquées qui poussent comme des champignons sur l’île sont pour la plupart financées depuis les comores et sont dons des relais de la politique comorienne.

L’Etat et les autorités locales jouent avec le feu.

Nous demandons que soient détruites les mosquées qui sont construites par des clandestins sans autorisation aucune. Nous demandons à ce que les mosquées financées depuis les comores soient détruites et que désormais cela ne soit plus possible d’en construire avec des financements étrangers.

Ce chantier soit-disant financé par « Air Madrassa », depuis la ngazidja, comores, donc—soit stoppé au plus vite.

Yazidou Maandhui