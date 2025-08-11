Un jeune visionnaire à la tête du CRDE de Fomboni

Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Artisanat a officialisé, par arrêté n°025-007/MAPA/CAB, la nomination de Faycal Bianrif Youssouf au poste de Directeur du Centre Rural de Développement Économique (CRDE) de Fomboni. Titulaire d’une licence en Gestion des ressources naturelles et environnementales, ce jeune agriculteur reconnu pour son engagement auprès des paysans locaux succède à M. Soibahadine Madi Attoumani.
Originaire de la région et profondément attaché à sa terre, Faycal Bianrif Youssouf s’est distingué ces dernières années par son dévouement au développement agricole durable. Proche des producteurs et attentif aux enjeux environnementaux, il a souvent plaidé pour des pratiques agricoles modernes tout en valorisant les savoir-faire traditionnels.
Sa nomination est perçue par de nombreux acteurs locaux comme un signal fort : la volonté d’insuffler un nouvel élan au CRDE de Fomboni, avec un accent sur la modernisation, la formation des agriculteurs et la valorisation des filières locales.
Le nouvel homme fort du CRDE prend officiellement ses fonctions dès la signature de l’arrêté, et son arrivée suscite déjà beaucoup d’attentes. Les paysans espèrent voir s’ouvrir une nouvelle page pour l’agriculture de Fomboni, alliant innovation et respect de l’environnement.
IBM
Réagissez à cet article