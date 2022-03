Un jeune comorien doctorant en aéronautique en Chine a vu son travail publié dans une revue scientifique des États-Unis.

Il s’appelle Chanfiou Ahmed Mboreha. Il est jeune, brillant, et doctorant en aéronautique à l’université d’aéronautique et d’astronautique de Nankin capitale de la province de Jiangsu en Chine. Son travail s’est porté sur l’identification des mesures d’intervention économiquement viables visant à réduire voire même empêcher la transmission du COVID-19 à bord des aéronefs dans l’objectif de protéger la santé des passagers. Et c’est un défi relevé.

En effet, ce jeune doctorant natif de Mbeni vient de publier avec l’appui de ses encadreurs, un excellent travail en identifiant des meilleurs mesures de prévention et de protection pour réduire les risques de contamination du COVID-19 dans un avion.

Le projet qui est d’une qualité remarquable a été accepté et publié par une revue scientifique de la Société américaine des ingénieurs en chauffage, en réfrigération et en climatisation (ASHRAE). Chanfiou Ahmed Mboreha n’est pas novice dans le domaine. Il a déjà publié quelques recherches avec des aéronautes de haut niveau comme le français Xavier Tytelman ( président de Aviation NXT France et directeur conseil aéronautique chez Starbust France).

Lien de l’article : https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23744731.2022.2050632