Un jeune blessé à la tête aurait succombé à ses blessures lors du 6ᵉ jour de grève à Anjouan

Selon nos sources, le jeune grièvement blessé par balle à la tête lors des affrontements à M’Pagé aurait perdu la vie.
Des tirs à balles réelles attribués aux forces militaires ont visé plusieurs jeunes dans cette localité d’Anjouan.
Le bilan provisoire ferait désormais état de trois morts, dans un climat de très forte tension.
Voici quelques images du 6ᵉ jour de mobilisation actuellement observé à M’Pagé, à Anjouan.
La vidéo des victimes est disponible sur notre page Facebook.
IBM
Réagissez à cet article