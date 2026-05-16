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Un jeune blessé à la tête aurait succombé à ses blessures lors du 6ᵉ jour de grève à Anjouan

16 mai 2026 La Rédaction À la une, Actualités 0

Selon nos sources, le jeune grièvement blessé par balle à la tête lors des affrontements à M’Pagé aurait perdu la vie.


Des tirs à balles réelles attribués aux forces militaires  ont visé plusieurs jeunes dans cette localité d’Anjouan.

Le bilan provisoire ferait désormais état de trois morts, dans un climat de très forte tension.
Voici quelques images du 6ᵉ jour de mobilisation actuellement observé à M’Pagé, à Anjouan.

La vidéo des victimes est disponible sur notre page Facebook. 

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

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