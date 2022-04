” Un grand mystère entoure l’état de santé du président “

” État de santé du président Azali .

Un grand mystère entoure l’état de santé du Rais , les rumeurs les plus folles circulaient depuis un moment à ce sujet, ces dernières semaines, elles sont persistantes, comme dit le dicton 《 y a pas de fumée sans feu 》.

La fumée, on rapporte régulièrement des incidents de 《 parcours 》du chef de l”État, tantôt évanoui en conseil, tantôt dans une mosquée, tantôt même au bureau.

Le feu, est que , habituellement bavard , audacieux, pour démentir telles rumeurs, souvent, il multiplie les déplacements surtout les vendredis pour montrer à ces détracteurs, qu’il est encore là , chose étonnante, silence radio.

Des ministres, constatant 《 l’affaiblissement 》 du chef , commencent d’ailleurs à lui parler un peu comme ils veulent, est ce une façon pour eux de prendre leurs distances, pour un éventuel changement.

Tiens ! À propos de changement d’ailleurs, on murmure qu’une bataille sans merci est désormais engagée, pour la succession.

Les 《 légalistes 》verraient l’actuelle constitution se poursuivre , dans ce cas , Moroni vaudrait une prière.

En effet, conformément à la dite constitution, Moroni ne serait plus une ville maudite , après tant de tentatives successives de prise de pouvoir , Dieu sait !

Rappelons que Moroni a rythmée l’activité politique des 30 dernières années, aujourd’hui, place aux orphelins.

Toujours est il que d’autres proneraient la mise en veuilleuse d’une constitution contestée depuis .

Si l’on porte crédit à ces rumeurs, c’est que le pays pourrait ouvrir une période d’incertitudes , l’armée devrait jouer un rôle prépondérant, ce qui n’est pas souhaitable.

Moralité, il y a urgence que la présidence communique , pour calmer les esprits.” Daoud Halifa sur Facebook