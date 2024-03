Sénégal : la libération des opposants politiques Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye anime la scène pré-électorale

Dans un tournant spectaculaire à Dakar, la capitale sénégalaise, Ousmane Sonko, figure emblématique de l’opposition, et Bassirou Diomaye Faye, son protégé et candidat indépendant à l’élection présidentielle du 24 mars, ont été libérés de prison. Cette annonce, faite par l’un de leurs avocats le jeudi 14 mars 2024, a été accueillie par des scènes de célébration dans les rues de Dakar. Cette libération intervient après l’adoption, le 6 mars, d’une loi d’amnistie promue par le président Macky Sall, marquant un moment décisif dans le contexte politique sénégalais.

La libération de ces deux figures de proue de l’opposition déclenche une onde de choc dans la campagne électorale en cours, en injectant une nouvelle dynamique à une élection déjà chargée de tension et d’anticipation. Ousmane Sonko, qui a été disqualifié de la présidentielle par le Conseil constitutionnel en janvier, avait désigné Bassirou Diomaye Faye comme son remplaçant. Cette décision avait été prise dans un contexte de confrontation continue avec le pouvoir en place, marquée par des épisodes de violence et de désordre public.

La libération a généré un immense élan de soutien et de solidarité parmi les partisans de Sonko et Faye, qui sont descendus en masse dans les rues pour exprimer leur joie et leur engagement envers leurs leaders. La popularité de Sonko, en particulier parmi les jeunes, et la campagne sous le slogan « Ousmane mooy Diomaye » (« Ousmane, c’est Diomaye ») soulignent l’importance de leur candidature dans le paysage politique sénégalais.

Bien que la loi d’amnistie ait été un catalyseur pour leur libération, la réaction populaire et l’élan généré par cet événement soulèvent des questions sur l’impact de leur retour dans la course présidentielle. Les thèmes de la souveraineté et du panafricanisme, au cœur du discours de Sonko, résonnent profondément auprès d’un électorat en quête de changement et d’équité, dans un contexte de difficultés économiques et de désillusion à l’égard de la classe politique traditionnelle.

Alors que le Sénégal s’approche de l’élection présidentielle, la libération de Sonko et Faye pourrait bien redéfinir les dynamiques de pouvoir et influencer le cours de l’histoire politique du pays. Ce développement rappelle l’importance de la liberté d’expression et de la participation politique dans une démocratie, mettant en lumière les enjeux et les défis qui façonnent l’avenir du Sénégal.

ANTUF Chaharane