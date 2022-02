Route Mitsoudjé-Foumbouni : Les travaux de réhabilitation débuteront d’ici mars-avril 2022

La direction générale des routes et transport routier a tenu, hier mercredi, une rencontre avec la presse nationale, à Moroni, pour annoncer le lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale (RN2) Mitsoudjé-Foumbouni. Selon le directeur général, Saïd Omar, les travaux de réhabilitation débuteront d’ici mars-avril 2022.

Un ouf de soulagement pour la population de Badjini. Avec des moments tant attendus pour la réhabilitation de la RN2 Mitsoudjé-Foumbouni de 38 km, le directeur général des routes et transport routier, Saïd Omar a, hier mercredi, confirmé que tout est en phase de démarrage des travaux de réhabilitation d’ici mars-avril 2022. « Sous les ordres de la BAD, nous avons lancé un appel d’offres pour la réhabilitation de la route nationale (RN2) Mitsoudjé-Foumbouni. 3 entreprises étaient soumissionnaires, à savoir, le groupement WIETEC et QDRY (Chine), le groupement SOTRAVIC et Kocoglu (Maurice) et l’entreprise chinoise (China Géo-Engineering Corporation (CGC). Cette dernière est l’attributaire du marché dont les travaux de réhabilitation de la route débuteront d’ici mars-avril 2022 », a annoncé le directeur général des routes et transport routier.

« L’entreprise chinoise CGC exécutera le marché en deux phases : 24 mois pour la tranche ferme et 10 mois pour la tranche conditionnelle avec un montant global de 10 milliards de francs comoriens. Un laboratoire d’analyse et un bureau d’étude seront toujours dans le marché », a-t-il précisé. Cette politique de réhabilitation et de construction des routes consiste à faciliter la mobilité des biens et des personnes.

Abdoulandhum Ahamada / al fajr