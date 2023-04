Rencontre entre le Conseiller privé du Président, Nour El Fath Azali et les jeunes de la région de Mboude

Le conseiller privé du Président Nour El Fath Azali s’est entretenu le vendredi 31 mars avec la jeunesse sur invitation de la coordination de Mboué. Ont participé à cette rencontre le secrétaire général du gouvernement Daniel Ali Bandar, le Directeur général de la Sonelec, Mohamed Soilihi Djounaid, et ainsi que de hautes personnalités du parti CRC.

Le conseiller privé avait jugé nécessaire d’initier un cadre de dialogue et d’échange avec les jeunes en raison de leur rôle dans la consolidation de la paix, et du développement durable.

Cette rencontre a été ponctuée par plusieurs interventions des jeunes, dont l’un des représentants a salué les efforts consentis par le gouvernement, et le président Azali en matière de politiques publiques. Il a indiqué que Ntsaouéni avait beaucoup bénéficié de l’appui et de l’accompagnement du gouvernement Azali dans différents domaines. « J’exprime le soutien continu de la jeunesse de Ntsaouéni à sa politique et sollicite l’appui du Conseiller privé en faveur du renforcement opérationnel et de la mise au niveau des standards internationaux du terrain de football de Ntsaouéni.

“L’éducation comme le sport sont des facteurs clés pour le développement et nous comptons sur votre engagement pour rehausser le niveau à travers la réhabilitation ses infrastructures éducatives et sportives”, lui avait-il demandé.

Le secrétaire général du gouvernement, Daniel Ali Bandar, a tenu à rassurer la jeunesse quant à la prise en compte de leurs doléances. Il a rappelé que les priorités du président Azali figurent la mise en œuvre de la politique nationale sur la jeunesse, l’investissement dans la santé, la réforme du système de l’éducation, et le développement des Infrastructures sportives et culturelles et on estime qu’un investissement dans la santé dépasse les de 99 milliards. Il a indiqué que l’assurance médicale généralisée va être lancée en faveur des populations.

Dans son allocution, le Conseiller privé du Président a remercié la coordination de Mboudé de l’accueil qui lui est réservé avec autant de chaleur et de générosité en précisant “qu’il est d’une recommandation religieuse de multiplier l’espace d’échanges et de partage dans des moments des recueillements et de spiritualité”.

“On observe que dans un pays, les infrastructures de base sont un élément crucial pour le développement de notre pays servant d’axe central à l’investissement dans le capital humain et à l’amélioration de l’éducation et des compétences. Et je me réjouis que vos différentes doléances portent sur de différents domaines de santé, de la culture, de la jeunesse et de l’éducation, parce qu’elles sont la preuve manifeste d’une très grande conviction et d’un intérêt constant pour le développement du pays”, avait-il dit.

Quant à leurs doléances, Nour El Fath a confié qu’il allait étudier les modalités portant à leur apporter un appui et satisfaire leurs attentes, mais il a souligné qu’“il est important de mettre en place un mécanisme de dialogue et d’échanges régulier avec la jeunesse sur des questions d’intérêt commun.”

À l’issue de ces échanges, le Conseiller privé du président accompagné par de nombreuses personnalités du parti notamment, Abdallah Saïd Sarouma, vice-président à l’Assemblée de l’Union, Youssoufa Mohamed Ali, Secrétaire général du parti CRC, Daniel Ali Bandar, secrétaire général du gouvernement, et Omar Mgomri, Directeur de cabinet du président, et tant d’autres cadres du parti, a honoré un iftar organisé par la coordination de la CRC à l’issue duquel lors de sa prise de parole, il appelle à préserver et à promouvoir la paix. “La paix est primordiale, c’est notre bien commun et notre richesse précieuse. Dans ce contexte d’instabilité mondiale, notre pays est une oasis de paix où il fait bon vivre”, disait-il avant d’inciter les jeunes à s’engager politiquement et être des acteurs de l’éducation à la paix.

Dans sa prise de parole, le secrétaire général, Youssoufa Mohamed Ali a rappelé que “nous devons nous mobiliser pour préserver la paix. C’est le seul pays où on voit rarement les forces de l’ordre dans les occasions de rassemblements. C’est un signe que nous sommes en paix.”

Pour clôturer son intervention, Youssoufa Mohamed Ali a annoncé que “l’Hôtel Galawa a été mis à terre, mais nous nous engageons à le reconstruire et nous le construisons”.

Page Facebook CRC