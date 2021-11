Rencontre du ministre des Finances avec les agents comptables et les DAF des sociétés d’État.

Les parties adoptent une position commune sur le principe de la bonne gestion des entreprises publiques.

Le respect et la conformité aux procédures de gestion des ressources des Entreprises, la rigueur dans la définition des besoins des services, le bon suivi de l’exécution des marchés publics à travers la production des rapports d’exécution et de contrôle. Tels sont les principes fondamentaux qui ont été au centre de la rencontre entre le Ministre des Finances les DAF ainsi que les AC.

Le Ministre des Finances, SOUEF KAMALIDINI, a rencontré ce jeudi 11 novembre, dans la salle de conférences de son service, les Directeurs administratifs et financiers (DAF) et les Agents comptables (AC) des entreprises publiques. Ladite rencontre s’inscrivait dans le cadre des actions envisagées pour une gestion transparente des entreprises publiques.

Cette rencontre, première du genre entre le nouveau locateur de la maison des Finances et les responsables en charge de la gestion des ressources financiers des sociétés d’États a été l’occasion pour le Ministre de renouveler à ceux-ci sa confiance avant de les rappeler qu’ils font partie de la grande famille du département des finances. SOUEF KAMALIDINI les a invités à plus d’efforts, de rigueur et de respect dans la gestion des ressources et des procédures budgétaires. Aussi, le Ministre leur a rappelé que l’une des meilleures conditions de la gestion des finances d’entreprise , est la bonne définition des besoins des services mais aussi le compte-rendu des dépenses effectuées.

Aux dires du Ministre Finances, les DAF et les AC sont des maillons essentiels dans le rétablissement de la crédibilité de l’Etat. C’est pourquoi, il les a invités à ne pas recourir aux dépenses extrabudgétaires.

Il a montré la valeur du rôle d’un directeur financier toute en évoquant le rôle crucial de DAF et AC dans l’optimisation de la performance de l’État. Il a plaidé pour la vigilance et le contrôle de l’ensemble des procédures de collecte des recettes et de la dépense.

Il a insisté sur les rapports réguliers des états financiers des entreprises, mais aussi sur l’élaboration des stratégies et la préparation de prévisions budgétaires.

Il a rappelé que le pilotage des dossiers juridiques en particulier la loi de finances repose sur ces entreprises, car ils jouent un rôle très important dans le fonctionnement du budget de l’État.

En tous cas, les DAF et AC présents ont bien apprécié la démarche du Ministre. Cette initiative d’échange, soulignent t-il, va leur permettre d’éviter certaines erreurs. Ils ont promis de tenir compte des principes édictés par les procédures de gestion des finances de leur entreprises respectives. Présenter régulièrement les comptes-rendus, assurer une gestion financière correcte. Soumettre régulièrement un examen et un rapport des actions entreprises.

Les DAF et AC ont demandé au Ministre de contribuer à éviter, ou à défaut diminuer autant que possible, l’indiscipline budgétaire. Les uns et les autres se sont engagés à améliorer la qualité du service public en matière de gestion des ressources financiers des sociétés d’États.

Ministère des finances et du secteur bancaire