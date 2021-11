Remise des primes au profit des bacheliers ayant obtenu des mentions au baccalauréat de cette session 2020/ 2021

L’association “ensemble pour Mohéli a tenu mercredi à la salle multifonctionnelle de fomboni une cérémonie de remise de prime aux jeunes ayant eu des mentions au Baccalauréat. en présence des responsables de l’éducation et des parents.

La cérémonie avait réuni des responsables de l’éducation et les parents d’élèves. 23 étudiants ont bénéficié de ces primes dont les 10 premier ont reçu chacun un ordinateur portable , une enveloppe de 40000 Fc , et une attestation de mérite. Les 13 ont bénéficié chacun une enveloppe de 95 000 FC et une attestation de mérite de la part de l’association ensemble pour Mohéli (EPM).Pour les responsables de cette association c’est une manière d’encourager ces jeunes à redoubler d’effort dans leurs études universitaires mais aussi encourager les générations suivantes.

Staouyah Zakaria / ortc