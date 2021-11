Réhabilitation du tronçon Mitsudje-Fumbuni : Trois entreprises présélectionnées

L’entreprise qui assurera la réhabilitation de la Rn2, à savoir le tronçon Mitsudje- Fumbuni, reste à déterminer puisqu’une autre analyse des trois dossiers est annoncée par le directeur général des routes et Transport routier (Dgrtr), Said Housseini Aboubacar.

Trois entreprises sur les six soumissionnaires ont répondu aux qualifications requises après l’ouverture publique des offres qui s’est déroulée samedi. Il s’agit d’une entreprise chinoise «Wietc», une société mauricienne

« Sotravic» et l’entreprise «Cgc».

Lancement des travaux en janvier prochain

Et l’entreprise assurera la réhabilitation de ces 38.2 kilomètres sera connue après ce mercredi. «Nous avons ouvert ces offres et dévoilé les montants. L’assistance a bel et bien découvert les entreprises soumises et leurs offres respectives», a fait savoir le directeur général des routes et Transport routier (Dgrtr), Said Housseini Aboubacar.

Said Housseini Aboubacar parle d’une autre analyse de dossiers. «Ce mercredi, nous allons décortiquer ces trois offres présélectionnées. Il s’agira d’un travail de deux à trois jours permettant, par rapport aux financement, d’identifier techniquement définitivement l’entreprise adjudicatrice», a-t-il espéré, avant de confier que le début des travaux est fixé au mois de janvier 2022.



Par rapport aux financements, il s’avère que le gouvernement comorien a reçu un financement du groupe de la Banque africaine de développement, à travers le du Fonds africain de développement (Fad), pour financer le projet de réhabilitation du réseau routier de la Rn2, Moroni-Fumbuni : tronçon Moroni-Uroveni. D’où, l’intention d’utiliser une partie de ce prêt pour financer le marché des travaux de réhabilitation de ces 38.2 kilomètres Mitsudje-Fumbuni.

Nazir Nazi/ Alwatwan