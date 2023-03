Réaction du parti ORANGE sur les questions d’actualité national et africaine

Sur la mort du jeune Aymane Nourdine.

Le parti ORANGE et son président, Monsieur Mohamed Daoudou, expriment leur profonde tristesse suite à la mort du jeune de 24, Aymane Nourdine, originaire de Vouvouni, survenue le 26 février 2023, dans des circonstances encore floues et souvent incompréhensibles. Orange présente ses condoléances à sa famille et à ses proches. Il

appelle les autorités compétentes à ouvrir une enquête pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Sur l’inflation à l’approche du mois sacré de ramadan et la hausse du prix du pain intervenue la semaine dernière

Le parti ORANGE regrette la hausse du prix du pain et appelle les propriétaires des boulangeries et le gouvernement à reprendre, rapidement, les discussions pour parvenir, dans les meilleurs délais, à une solution qui tienne compte, d’une part, des conditions de vie difficiles dont est soumise la très grande majorité de la population et, d’autre part, de la nécessité pour les entreprises de tenir le coût en ces moments difficiles pour l’économie du pays. ORANGE considère qu’il est urgent que les autorités compétentes prennent toutes les dispositions nécessaires, de manière générale, pour lutter contre la vie chère et contenir l’inflation à l’approche du mois sacré de ramadan.

A ce propos, ORANGE rappelle qu’il a déjà déposé au parlement une proposition de loi portant sur la lutte contre la vie chère et sur la maitrise de l’inflation et que les dispositions contenues dans cette proposition peuvent être mises en œuvre par voie règlementaire.

Sur la Présidence de l’Union africaine

Le parti ORANGE félicite le président en exercice de l’Union africaine pour l’honneur fait à notre pays, les Comores. En effet, c’est la première fois de l’histoire qu’il revient à un

petit état insulaire, comme le nôtre, de présider aux destinées de l’organisation régionale dont nous sommes membres.

Sur les déclarations du Président de la Tunisie, Kaïs Saïed, à propos des Africains

sub-sahariens présents dans son pays

Le parti ORANGE ne peut rester indifférent suite aux récentes déclarations de la plus

haute autorité d’Etat tunisienne, sur les Africains sub-sahariens présents en Tunisie. Le mardi 21 février dernier, le président Kaïs Saïed a prôné des « mesures urgentes » contre l’immigration clandestine de ressortissants de pays d’Afrique du sud du Sahara, en affirmant que leur présence dans son pays était source de « violence, de crimes et d’actes inacceptables ». Lors d’une réunion, il a aussi tenu des propos véhéments sur l’arrivée de ce qu’il a appelé des « hordes de migrants clandestins ».

Le président Tunisien a insisté sur « la nécessité de mettre rapidement fin » à cette

immigration après avoir soutenu que cette immigration clandestine relevait d’une «

entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie », afin de la transformer en un pays « africain seulement »et estomper son caractère « arabo-musulman ».

Le président du parti ORANGE déplore ces accusations graves, sans fondement à l’endroit des Sub-sahariens au sein desquels on compte un grand nombre de nos compatriotes. Le parti ORANGE suit, avec la plus grande attention, la situation des Comoriens dans ce pays, des étudiants en particuliers, en ces moments de grande inquiétude. Il invite les Comoriens résidant en Tunisie à la prudence et porte à la

connaissance de toutes et de tous qu’il a mis en place, dans son siège de Moroni, une

cellule d’écoute et de soutien aux familles.

Le président du parti ORANGE est, cependant, convaincu que les autorités tunisiennes mettront en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les résidents étrangers de toutes les nationalités installés dans leur pays. Cela, conformément aux engagements internationales de la Tunisie et au respect du Charte des droits humains en vue de la gestion et de la résolution des problèmes de migration en Tunisie, en particulier, et ailleurs dans le monde, dans le but de rendre ces migrations dont personne ne souhaite mais qui, malheureusement et plus que jamais, n’épargnent aucun contré de la terre plus sûres et dignes. Dans ce même ordre d’idée, ORANGE appelle le Ministre des Affaires étrangères de l’Union des Comores à prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour soutenir nos compatriotes présents en Tunisie, orange salue également les actions entreprises, dans ce sens, par l’ONG Waraba d’Afrique.

Sur le récent discours du chef de l’Etat français, Emanuel Macron, à propos de la

« nouvelle stratégie » de la France en Afrique

Le parti ORANGE ne pouvait ne pas réagir suite au discours prononcé par le chef de l’Etat français à l’Elysée, le lundi 27 février 2023, sur la Stratégie de la France en Afrique dans lequel le président Emanuel Macron a plaidé pour « une nouvelle relation équilibrée, réciproque et responsable » avec les pays du continent africain.

ORANGE a noté, avec satisfaction, une part d’autocritique chez le plus haut représentant

de l’Etat français qui a parlé, entre autres, « d’une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain », d’une « situation sans précédent dans l’histoire » avec « une somme de défis vertigineux » à la fois « sécuritaire », « climatique » et « démographique », « énergétique » et d’une jeunesse à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des Etats africains.

ORANGE note, également, que le Président français a parlé d’un « nouveau modèle de partenariat » impliquant une « montée en puissance » des Africains, en particulier de la jeunesse et d’une « nouvelle solidarité » qui devrait être incarnée, au mois de juin prochain, notamment, par un sommet sur le partenariat Nord-Sud à Paris.

Tenant compte des évènements actuels en Tunisie, ORANGE appelle le Président en exercice de l’Union africaine dont il félicite pour l’honneur fait à notre pays pour son élection, à œuvrer pour le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays du Sud, avant ce grand rendez-vous du mois de juin dans la capitale française,pour faire en sorte que ce qui se passe en Tunisie ne se reproduise plus ailleurs sur notre continent.

Sur les questions de démocratie, nous avons aussi noté que le chef de l’Etat français a dénoncé les putschs qui ont eu lieu au Burkina Faso, au Mali ou encore, en Guinée. ORANGE a noté également avec intérêt que cette fermeté affichée de la France s’étendra sur la gouvernance électorale quand le président Macron déclare que « L’âge de la Françafrique est révolu » et la France est désormais un « interlocuteur neutre » sur le continent lors de son discours de ce jeudi 2 mars devant la communauté française du Gabon.

Notre parti considère, en effet, que les élections libres et honnêtes, et une alternance régulière et démocratique à la tête des Nations sont indispensables si nous voulons quel’Afrique renoue avec la paix et la stabilité seuls gages d’un développement rapide et harmonieux.

Au niveau strictement comorien, ORANGE invite, donc, nos concitoyens et appelle les partis et personnalités politiques de l’opposition comme ceux de la mouvance présidentielle, ainsi que les organisations de la société civile, à un examen de conscience, à renforcer, dans les meilleurs délais, le contrat social qui nous lie les uns aux autres et à dépasser les clivages stériles qui ne peuvent que constituer autant d’handicapes à notre volonté commune d’aller de l’avant. Pour se faire, il est nécessaire de nous parler, de poser les vrais problèmes de notre pays, en matière de gouvernance électorale comme dans les autres matières, sur la base d’une démarche commune, ouverte et sincère.

En effet, ORANGE est intimement persuadé que malgré nos divergences nous avons,tous et toutes, une chose essentielle en commune : l’amour de notre Nation.

Mohamed TOIAAM

Porte-parole du parti ORANGE