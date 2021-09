Réaction de l’ancien ministre Abbas-El-had, suite à l’appel du dialogue d’Azali

Réaction de l’ancien ministre Abbas-El-had, suite à l’appel du dialogue par le président de la République

L’opposition doit impérativement s’organiser pour participer à la demande du dialogue inclusif. Si non, l’opposition risque de perdre les élections préconisées en 2024. Elle n’avait aucun moyen d’infléchir à leur thèse de 2021. Si elle n’est pas réaliste et pragmatique, balahé. Elle doit retenir que l’Union Africaine a salué à tort ou à raison la stabilité politique du pays malgré le climat tendu et fragile. Le Président de l’Union des Comores a posé cet acte de la main tendue. Il revient à l’opposition de prendre pleinement sa responsabilité. Mdu wagoma do gomani.

Par Abbas mohamed El-had, ancien ministre de la justice.