Racisme à l’école française : “cette fois vous ne criez pas comme des singes !”

Le Ministre de l’Education Nationale Monsieur Djaanfar Salim Allaoui a reçu ce lundi 11 Avril 2022, le conseiller culturel de l’ambassade de France en Union des Comores, Madame la proviseur du lycée Henri Matisse et le président de l’association des parents d’élèves de cet établissement scolaire.



L’entretien a porté sur l’incident qui a eu lieu dans une salle de classe entre un professeur d’histoire géographie et ses élèves. Il aurait dit ceci : ” cette fois vous ne criez pas comme des singes !” Les élèves ont interprèté cela comme une injure raciste. La situation a commencé à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Or, ce n’était pas l’intention du professeur en question. Le conseiller culturel, au nom de l’Ambassadeur de France, a informé Monsieur le Ministre qu’il a été fin au contrat de travail de ce professeur en entendant son licenciement définitif par son employeur, l’association des Écoles Française.

Le malentendu a été levé au cours des cet entretien.

Les relations entre la République Française et l’Union des Comores sont beaux fixe.

Ministère de l’éducation nationale