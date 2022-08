PIDC, le Gouverneur poursuit la visite des unités de production soutenues par la Banque mondiale

Ce lundi 15 août 2022, le Gouverneur de l’ile Autonome de Ndzuwani : SEM Anissi Chamsidine, accompagné de son cabinet et du chef d’antenne du projet intégré Développement chaines de valeurs et compétitivité (PIDC) a visité 4 unités d’aviculture dont 3 à Ouani et une à Mutsamudu, une unité de transformation de produits locaux bios dénommée « AL HOUDA » située à Mutsamudu et la pâtisserie Namiyad Délice se trouvant à pagé – Haybara (commune de Mutsamudu).

Ces visites encouragent les dirigeants des unités de production, a-t-on noté, mais également une occasion pour les bénéficiaires du projet PIDC d’évoquer leurs difficultés et d’inviter les autorités politiques à renforcer la consommation des produits « Made in Comores ».

Rappelons que le PIDC est une initiative du gouvernement comorien financé par la Banque Mondiale, visant à réduire la pauvreté en soutenant la croissance économique du pays.

Gouvernorat d’Anjouan