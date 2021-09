Pays-Bas – Eredivisie (J4) : Premier but de la saison du Comorien Saïd Bakari

Pour ce 4e chapitre d’Eredivisie, plusieurs joueurs africains se sont illustrés. C’est le cas ce dimanche de l’international comorien Saïd Bakari de RKC Waalwijk.

Après une très belle participation lors des matchs amicaux joués avec sa sélection, l’international comorien Saïd Boukari qui évolue avec le club d’Eredivivie RKC Waalwijk a ouvert son compteur de but en marquant un but face à Vitesse qui est venu en conquérant. Aligné à gauche au milieu de terrain de Waalwijk dans un système 4-2-3-1, le joueur a parfaitement joué sa partition en répondant au but d’un joueur de Vitesse à la 27e minute.

Mais malheureusement son équipe a perdu la rencontre 1-2. Ce but du Comorien vient ainsi couronner sa belle entame de saison. Bakari a déjà disputé les quatre premiers matchs de cette saison en tant que titulaire et est sur la voie de battre son propre record de la saison passée où il a joué 30 matchs et a marqué 1 but.

Africafootunited