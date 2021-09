Pas de prisonniers politiques aux Comores, selon Azali

Invité à se prononcer sur les conditions posées par l’opposition afin de participer au dialogue national, le chef de l’État Azali Assoumani se dit prêt à négocier de tous sauf les points importants et non négociables des opposants, notamment la libération des prisonniers politiques et sa reconnaissance en tant que président élu.

Il met en garde ceux qui parlent de prisonniers politiques: ” vous avez eu de la chance, je ne veux plus entendre ça “, a t’il répondu à la journaliste qui lui a demandé s’il accepterait de libérer les opposants emprisonnés injustement, avant de nier toute manipulation sur les arrestations des politiques: ” la justice fait son travail. Il n’y pas de prisonniers politiques aux Comores. Ce sont des gens qui ont soit voler soit tenter d’assassiner des gens “