Mondial 2026 : les Comores reprennent la 2ᵉ place et se relancent en dominant la Centrafrique

Les Cœlacanthes ont signé une précieuse victoire (2-0) ce dimanche face à la Centrafrique, lors de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Grâce à ce succès, les Comores remontent à la 2ᵉ place du groupe I avec 15 points, à une longueur seulement du Ghana (16 pts), leader qui affrontera le Mali lundi.
Avec désormais 15 points au compteur, l’équipe dirigée par Stefano Cusin confirme son statut de véritable outsider. Le Mali est 3ᵉ avec 13 points (un match en moins), suivi de Madagascar (10 pts). La Centrafrique reste 5ᵉ avec 5 points. Un classement qui montre que les Comores gardent toutes leurs chances pour une qualification historique.
La rencontre, disputée à Meknès (Maroc), avait pourtant mal commencé pour les Comoriens, bousculés par des Centrafricains entreprenants. Mais le gardien Yannick Pandor a multiplié les parades décisives pour maintenir son équipe dans le match. Plus efficaces offensivement, les Cœlacanthes ont su capitaliser sur leurs rares occasions.
À la 20ᵉ minute, Youssouf M’Changama a ouvert le score d’une frappe précise à l’entrée de la surface, bien servi par Myziane Maolida. Puis, juste avant la pause (39ᵉ), Maolida a lui-même trouvé le chemin des filets, scellant déjà l’issue de la rencontre.
La seconde période, animée et ouverte, n’a pas vu le tableau d’affichage évoluer. L’essentiel était fait : les Comores reprennent la 2ᵉ place et se replacent idéalement dans la course au Mondial 2026.
Said Hassan Oumouri
