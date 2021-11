Mayotte : une chatouilleuse est morte à 95 ans ce jeudi

Une des chatouilleuses de Mayotte vient de s’éteindre ce jeudi 11 novembre à Labattoir. Mouchoula avait 95 ans.

Les chatouilleuses c’est un mouvement est né en 1966, au moment du transfert la capitale de Dzaoudzi à Moroni (Grande Comore). La rencontre entre la militante Zéna M’Déré et le président du Conseil de gouvernement des Comores, Saïd Mohamed Cheïkh, en 1966 a été l’un des premiers rendez-vous qui ont marqué le début de la mobilisation des femmes de Mayotte. Zéna M’déré voulait défendre, au nom des femmes, le maintien des fonctionnaires (leurs maris le plus souvent) et les activités commerciales à Mayotte, plutôt que leur détournement vers Moroni.

Les femmes protestaient donc contre l’intégration de l’île à l’archipel des Comores, qui aurait conduit à une indépendance qu’elles ne souhaitaient pas. Ce changement de statut correspondait pour elles, notamment, à une précarisation économique, familiale et sociale. La rencontre de 1966 n’ayant rien donné, les femmes se sont structurées, donnant naissance au mouvement des Chatouilleuses.