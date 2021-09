Mayotte: 1.500 assistantes maternelles recherchées par la protection maternelle infantile

En collaboration avec Pôle emploi, la protection maternelle et infantile a organisé, ce mercredi 22 septembre, deux réunions d’informations au centre Kinga pour promouvoir et présenter le métier d’assistante maternelle, ses contraintes et ses modalités. Environ 50 demandeuses d’emplois ont fait le déplacement dans l’optique de se lancer dans l’aventure. Et ce ne sont pas les places qui manquent puisque le département envisage de distribuer pas moins de 1.500 agréments d’ici cinq ans.

« Je prends le relais des parents. » Dans une vidéo de présentation, une assistante maternelle dévoile une journée type, rythmée par l’accueil des enfants, la pause méridienne, le dodo ou encore les activités réalisées. Derrière le rétroprojecteur, une bonne vingtaine de femmes, de tout âge confondu, boivent les paroles de la « nounou », au point de s’imaginer à sa place d’ici quelques mois !

