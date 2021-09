Lutte contre la torture: La Gendarmerie abrite un atelier sur « les normes internationales des droits de l’homme et la lutte contre la torture »

La Gendarmerie Nationale abrite un atelier national sur « les normes internationales des droits de l’homme et la lutte contre la torture », par la commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL).

Cet atelier a pour but de “ prévenir la torture et renforcer les capacités des Gendarmes et des policiers nationaux au respect des droits humains et des normes de lutte contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants”.

Ce fut l’occasion de rappeler que l’interdiction de la torture est absolue ne pouvant jamais, et en aucun cas, être restreinte ni se justifiée.

Gendarmerie nationale