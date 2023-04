L’incroyable directrice, Mme Anfiat Ibrahim, mobilise des fonds pour les enfants handicapés à Moroni.￼

Le Centre Social Anfiat Ibrahim, dirigé par une exceptionnelle directrice, a reçu un généreux don d’Exim Bank Comores pour soutenir les enfants en situation de handicap. Le don de 1 000 000 FC, accompagné de cadeaux et d’outils, servira à renforcer l’accompagnement pédagogique des enfants accueillis au centre.

Face à cette initiative louable, la proposition de taxer les commerçants de Moroni ayant un certain chiffre d’affaires mérite d’être envisagée. Cette taxe permettrait aux commerçants de contribuer au soutien du Centre Social Anfiat Ibrahim et de son important travail auprès des enfants handicapés. La mobilisation des ressources locales est essentielle pour assurer la pérennité des actions entreprises par ce centre et sa directrice dévouée, qui œuvre sans relâche pour améliorer la qualité de vie et l’éducation des enfants en situation de handicap à Moroni