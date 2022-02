Les agents du bureau géologique des Comores comptent déjà 8 mois d’arriérés de salaires.

Depuis déjà quelques années, rien ne va dans cette institution,mais les choses devenaient très compliquées après la nomination de Youssouf hamadi en tant que directeur général du bureau géologique des Comores.

En effet, après les interminables crises et aussi l’échec de l’ancien directeur Soilahoudine Said Ahmed Cheikh, les crises persistent au sein de cette société nationale malgré le changement d’un nouveau directeur. Ce dernier, n’a pas su redynamiser un effectif désespéré, mal au point et abattu. Pour donner un nouveau souffle à la gestion catastrophique de l’institution , en décembre dernier, des mesures drastiques étaient prises afin d’alléger la masse salariale qui pèsait énormément sur les finances.

Par ailleurs, 7 d’agents recrutés en janvier 2021, avaient été notifiés de quitter la société. Une ponctuation de tous les salaires mensuel à 30%.

Malgré un effectif réduit à la baisse actuellement à 54 agents au lieu d’une soixante-dizaine, il ya quelques mois, mais l’institution n’arrive toujours pas à honorer les salaires des agents sachant que l’état octroie à chaque mois une subvention de 7,5 millions de fc. Mais selon des sources conconrdantes, apparemment, le tout-puissant directeur Youssouf Hamadi aurait créé des postes inexistantes et inutiles qu’ils ne servent à rien. Des postes qui gangrènent énormément les finances de l’institution.

On se demande comment se fait il qu’une société nationale comme celle-là n’y arrive toujours pas malgré les moyens investis dans cette société.

À titre de rappel, le bureau géologique bénéficie énormément de projet mais malheureusement certains d’entres eux ne sont pas aboutis à nulle part et l’argent serait volatilisé.