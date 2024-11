Legislatives :  »Je préfère être candidat, même pour dénoncer la fraude s’il y en a, que de rater cette occasion en restant à l’écart. »

Maître Fahmi Saïd Ibrahim, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Justice, a annoncé sa candidature aux élections législatives dans la région d’Itsandra. Lors d’une interview accordée à Fcbk FM, l’ancien candidat à la présidentielle de 2016 a expliqué les raisons de sa participation, malgré les soupçons de fraudes qui entourent régulièrement les scrutins aux Comores.

Maître Fahmi a rappelé les polémiques entourant les dernières échéances électorales, notamment l’élection présidentielle où il avait soutenu la candidature du docteur Salim, désigné par son parti Juwa, malgré ses propres réserves. Il a souligné comprendre ceux qui choisissent de ne pas participer aux législatives à cause des irrégularités. Cependant, il affirme que son rôle d’homme politique lui impose de participer. Pour lui, chaque élection est une occasion d’exprimer sa vision et de défendre ses idées face à la population.

« Je préfère être candidat, même pour dénoncer la fraude s’il y en a, que de rater cette occasion en restant à l’écart, » a-t-il déclaré.

Pour étayer sa position, Fahmi Saïd Ibrahim a rappelé une période marquante des années 1980 sous le régime autoritaire d’Ahmed Abdallah. À cette époque, malgré la présence de fraudes orchestrées par les mercenaires dirigés par Bob Denard, certains candidats de l’opposition avaient choisi de se présenter, comme ce fut le cas dans la région d’Itsandra. Ce candidat avait réussi à remporter les élections dans sa circonscription, démontrant ainsi que participer pouvait parfois aboutir à des victoires significatives.

Fahmi a également critiqué les choix de certains leaders politiques qui, selon lui, accordent peu d’importance aux législatives, mais se précipitent pour se présenter aux présidentielles. Il estime que boycotter ces élections pourrait ternir l’image de l’opposition, qui risquerait d’être accusée d’incohérence par l’opinion publique. « Si nous refusons de participer, on pourra nous reprocher d’avoir pris part aux présidentielles et d’avoir boudé les législatives. Et ils auront raison, » a-t-il renchéri.

Maître Fahmi conclut en affirmant que participer aux élections législatives est non seulement un devoir, mais aussi une opportunité d’agir. Il préfère être sur le terrain, dénoncer d’éventuelles irrégularités et porter la voix de l’opposition, plutôt que de manquer cette chance en restant spectateur. Pour lui, cette décision s’inscrit dans une démarche responsable et stratégique pour l’avenir politique du pays.

ANTUF Chaharane